Названы причины утренних головных болей

Врачи рекомендуют выявить причину неполноценного отдыха ночью и постараться устранить ее. Это наверняка избавит вас от изнурительных головных болей по утрам.

Головные боли выматывают своей монотонностью. Они часто зависят от качества сна. И хотя иногда сон может избавить от болей, но бывает наоборот — головные боли возникают после неполноценного отдыха.

Врачи рассказали, что периодически повторяющиеся боли в голове могут быть вызваны такими причинами:

Недосыпание. При ночном сне меньше 6,5 часа организм не успевает восстановиться, что приводит к появлению головных болей.

Длительный сон. Избыток сна также не приносит пользы. Утром выделяется большое количество адреналина и провоцирует изменения сосудистого тонуса. Это приводит к характерным мигреням от 4 до 9 утра.

Апноэ (сбои дыхательного ритма). Боли провоцируют нехватка кислорода для мозга и повышенное давление.

Кофе перед сном. Кофе пить можно, но рекомендуется это делать в одно и то же время. Также не лишайте себя кофе, если привыкли к нему — нехватка кофеина точно вызовет приступ мигрени.

Бруксизм (скрипение зубами). Из-за напряжения в нижней челюсти, с которым не может справиться организм, сосуды головы также испытывают напряжение, приводя к головным болям.

Таким образом врачи рекомендуют выявить причину вашей проблемы и устранить ее, чтобы не страдать от утренних мигреней.

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