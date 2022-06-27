Названы причины утренних головных болей

Головные боли выматывают своей монотонностью. Они часто зависят от качества сна. И хотя иногда сон может избавить от болей, но бывает наоборот — головные боли возникают после неполноценного отдыха.
Врачи рассказали, что периодически повторяющиеся боли в голове могут быть вызваны такими причинами:
- Недосыпание. При ночном сне меньше 6,5 часа организм не успевает восстановиться, что приводит к появлению головных болей.
- Длительный сон. Избыток сна также не приносит пользы. Утром выделяется большое количество адреналина и провоцирует изменения сосудистого тонуса. Это приводит к характерным мигреням от 4 до 9 утра.
- Апноэ (сбои дыхательного ритма). Боли провоцируют нехватка кислорода для мозга и повышенное давление.
- Кофе перед сном. Кофе пить можно, но рекомендуется это делать в одно и то же время. Также не лишайте себя кофе, если привыкли к нему — нехватка кофеина точно вызовет приступ мигрени.
- Бруксизм (скрипение зубами). Из-за напряжения в нижней челюсти, с которым не может справиться организм, сосуды головы также испытывают напряжение, приводя к головным болям.
Таким образом врачи рекомендуют выявить причину вашей проблемы и устранить ее, чтобы не страдать от утренних мигреней.
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