Тут даже таблетки не помогут: какая еда провоцирует головную боль

Оказывается, определенные продукты могут провоцировать различные виды боли в теле, но, в основном, болеть будет голова.

Врачи сообщают, что до 20% случаев головной боли может быть вызвано употреблением определенных продуктов.

Подробнее об этих продуктах информирует сайт РБК-Украина.

Некоторые компоненты пищи могут запускать процессы в организме, что может вызывать головную боль, даже если эти продукты не являются «вредными». Эксперты также отмечают, что уровень гормонов, таких как эстрогены и прогестерон, может усиливать или вызывать головную боль, особенно у женщин.

Диетологи советуют вести дневник питания, чтобы определить, какие продукты могут вызывать головную боль и плохое самочувствие.

Компоненты, которые могут провоцировать головную боль, включают биогенные амины, такие как гистамин и тирамин, которые могут быть содержаться в сыре, дрожжах, сосисках, вине, шоколаде и орехах.

Сульфиты, которые добавляются в продукты как консерванты, могут накапливаться в организме и вызывать головную боль при частом употреблении продуктов, таких как вино, сухофрукты и морепродукты.

Другие компоненты, которые могут вызывать головную боль, включают аспартам, который содержится в сладкой газировке и «быстрых завтраках», а также глутамат натрия, который используется как пищевая добавка в колбасных изделиях, соусах, сухих приправах, сухариках и чипсах.

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