Специалисты назвали самые опасные продукты, ускоряющие старение

Сахар, алкоголь, лакомства из кукурузы, а также продукты из переработанного мяса считаются главными врагами хорошего внешнего вида.

Специалисты назвали продукты питания, которые вызывают преждевременное увядание. К их числу относятся сахар и переработанное мясо.

Об этом пишет Medikforum.

Диетологи отметили, что сахар замедляет синтез коллагена, который отвечает за упругость кожи. Негативно также сказываются на теле человека продукты, включающие переработанное мясо. Оно не только вызывает воспаления, но также сказывается отрицательно на обмене веществ.

Что касается соли, то и она не полезна, так как задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Но совсем ее исключать нельзя, так как она участвуют во многих метаболических процессах.

Кофе не только сказывается плохо на эмали зубов, но также обезвоживает организм, чем способствует появлению морщин и микротрещин.

Старение кожи также вызывает алкоголь, который, в том числе, провоцирует появление припухлостей и выступание кровеносных сосудов.

Продукты из кукурузы, включая хлопья, чипсы, и попкорн, нарушают в организме баланс Омега-3 и Омега-6. Врачи советуют отказаться от них полностью.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.