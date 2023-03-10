Убережет от диабета: ученые назвали неожиданную пользу кофе

Ароматный напиток не только бодрит, но и снижает риск диабета, а также может быть полезен в профилактики других заболеваний.

Специалисты Института научной информации о кофе выяснили, что любимый многими утренний напиток снижает риск заболеть диабетом второго типа.

Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты провели анализ данных 1 185 210 человек, принимавших участие в 30 исследованиях о кофе. Выяснилось, что 3-4 чашки кофе в день значительно снижает риск диабета 2 типа. Этот показатель уменьшается на 25 процентов у женщин и мужчин.

При этом положительный эффект показывает и кофе без кофеина.

Ученые также, что напиток обладает рядом позитивных свойств. Он имеет противовоспалительный эффект, антиоксидантное действие, положительное влияние на микрофлору кишечника и даже способствует сжиганию жира.

Кроме того, в небольших количествах (2-3 чашки в день) кофе оказывает позитивное влияние на печень и ее способность выводить из организма токсины.

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