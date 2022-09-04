Ученые нашли связь между оспой обезьян и миокардитом

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале JACC: Case Reports, у 31-летнего мужчины с диагнозом оспа обезьян развился острый миокардит, что свидетельствует о воспалении сердца как возможном осложнении вирусного заболевания.

Пациент обратился в поликлинику через пять дней после появления симптомов заболевания, включая лихорадку, миалгию и недомогание, и ему был поставлен диагноз оспы обезьян с помощью ПЦР-мазка из очага поражения. Через три дня пациент вернулся в клинику с жалобами на тяжесть в груди с левой стороны.

ЭКГ показала сердечные аномалии, а лабораторные анализы показали повышенный уровень С-реактивного белка, высокочувствительного тропонина I, креатинфосфокиназы (КФК) и натрийуретического пептида головного мозга (МНП), потенциальных маркеров повреждения сердца.

Больной был выписан из клиники после полного выздоровления в течение одной недели. Ученые отметили, что необходимы дополнительные исследования взаимосвязи между обезьяньей оспой и повреждением сердца.

«Мы считаем, что сообщение об этой потенциальной причинно-следственной связи может повысить осведомленность научного сообщества и медицинских работников об остром миокардите как о возможном осложнении, связанном с оспой обезьян. Это также может быть полезно для наблюдения за больными пациентами выявления у них других осложнений», — говорится в исследовании.

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