Ученые назвали идеальную диету для пожилых людей

Ученые уверяют: средиземноморская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна или орехов, а основным источником жира является оливковое масло. В то же время ограничивается потребление молочных продуктов, красного мяса, а также продуктов, богатых сахаром.

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia,

Ученые установили, что соблюдение такой диеты связано со снижением смертности среди пожилых людей, также она помогает поддерживать когнитивные функции в преклонном возрасте.

Первое исследование основано на наблюдении за жителями итальянской провинции Тоскана в течение двух десятилетий. В нем приняли участие 642 человека старше 65 лет. За 20 лет скончались 425 участников. 139 смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 89 — связаны с раком.

При этом, утверждают ученые, средиземноморская диета обратно связана со всеми причинами смертности: чем активнее ее придерживаются, тем ниже смертность у пожилых людей.

Еще одно исследование подтвердило, что соблюдение средиземноморской диеты пожилыми людьми помогает поддерживать когнитивные функции.

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