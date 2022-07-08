Ученые назвали возраст, после которого трудно похудеть

Похудеть с возрастом становится все труднее. Это связано с тем, что чем старше человек, тем заметнее изменения в его организме.

К вопросу похудения в зрелом возрасте нужно подходить комплексно и очень осторожно. Ведь столь эффективные для молодежи методики для похудения пожилым людям практически не подходят. Кроме того, некоторые из них могут быть опасны для здоровья.

Геронтолог Владимир Михайлов рассказал, с какого возраста нужно избавляться от лишнего веса, передает grodno24.

Диеты, периодическое голодание и различные другие методы, в том числе медикаментозные, в большинстве случаев могут отрицательно сказаться на здоровье пожилого человека. Они могут негативно сказаться на самочувствии и общем состоянии здоровья. Кроме того, радикальная смена веса в пожилом возрасте может сократить прододжительность жизни.

Именно поэтому так важно похудеть до 60 лет, советует специалист. До этого возраста нужно добиться нужной вам формы, а после — просто поддерживать ее.

Врач также подчеркнула, что к этому возрасту важно подходить с правильным питанием, нормальным и не растянутым животом, чтобы избежать переедания, которое опасно для взрослого человека.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.