Ученые: ночные приемы пищи вредят мозгу

Привычка есть по ночам вредит не только фигуре, но и мозгу: из-за расстроенных суточных ритмов начинает портиться память.

Команда генетика Дона Ло из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела эксперимент на мышах, ведущих ночной образ жизни. Две недели одну группу грызунов кормили только в промежуток между девятью вечера и тремя часами ночи, а другую — только между девятью утра и тремя часами ночи.

Об этом пишет grodno24.

Вскоре после начала эксперимента ученые заметили: хотя мыши в обеих группах спали одинаковое количество времени, те, кого кормили ночью, начали испытывать проблемы со сном. Кроме того, разладились их суточные ритмы, что повлияло на выработку белков — в том числе и тех, что отвечают за память и процесс обучения. В результате питавшиеся в положенное для сна время мыши стали хуже проходить тесты на память.

Пока ученые не могут точно сказать, насколько силен отрицательный эффект ночного приема пищи на человека, отмечает Ло. Однако уже известно, что люди, работающие в ночную смену, хуже решают задачи на интеллект, отмечают специалисты.

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