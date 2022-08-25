Ученые опровергли 4 популярных заблуждения о возникновении рака

Онкологическое заболевания являются очень распространенными и не до конца изученными, из-за чего вокруг них часто возникает большое количество мифов и домыслов.

Исследователи на постоянной основе опровергают различные заблуждения о раке, и на сей раз они прокомментировали ошибочные утверждения касаемо возникновения этой болезни.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Рак заразен

Невозможно заразиться этим недугом от других людей, а потому не имеет смысла избегать с ними контакта. Напротив, врачи рекомендуют, если есть такая возможность, уделять больным время и поддерживать их в этой нелегкой борьбе. Также они добавили, что ВПЧ, гепатит B или С – вирусы, повышающие вероятность появления рака.

Из-за сахара ускоряется рост раковых клеток, а потому больным онкологией его запрещено употреблять

Отсутствуют точные данные, которые могли бы подтвердить это утверждение. Тем не менее некоторые исследования указали на взаимосвязь избыточного потребления сахара и повышенного риска развития некоторых видов онкологии.

Врачи считают, что тему связи между сахаром и раком следует дополнительно изучать. Это обусловлено тем, что сахар – источник энергии для всех существующих клеток, среди которых также есть раковые. Однако, увеличение сахара в крови не провоцирует их быстрый рост, так же как и его отсутствие не позволяет замедлить этот процесс.

Дезодоранты и антиперспиранты могут стать причиной рака молочной железы

Действительно, в этих предметах могут быть вредные вещества (например, алюминий и парабены), которые могут попасть через кожу и порезы в организм. Однако, ученые не подтвердили, что попадание этих веществ в организм увеличивает вероятность развития рака, в том числе рака молочной железы.

Разогретые в микроволновой печи пластиковые контейнеры могут спровоцировать рак

Эксперты не рекомендуют разогревать в микроволновке пластиковые контейнеры, которые не предназначены для подобного. Дело в том, что пластик может расплавиться и химические вещества попадут в пищу. Именно поэтому лучше использовать пластиковые контейнеры и упаковки, где есть отметки, что их можно безопасно использовать в микроволновке. Такие предметы не являются опасными для человеческого организма.

Ранее американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак.

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