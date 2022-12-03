Ученые опровергли пользу диеты с питанием малыми порциями

Международная группа диетологов из Великобритании и США развенчала миф о пользе частого приема пищи малыми порциями. Оказалось, что если суммарную калорийность суточной нормы еды не снижать, на потере лишнего веса диета не скажется, передает EurekAlert! со ссылкой на журнал Proceedings of the Nutrition Society.

Ученые изучили работы своих коллег, посвященные здоровому режиму питания, связанному с социальными часами, а не с биологическими. Наибольшее внимание исследователей привлекла именно диета, которая предполагает частый прием пищи ограниченными порциями.

В ходе работы диетологи установили, что добиться потери веса с такой диетой человек сможет лишь в том случае, если снизит калорийность потребляемых им продуктов. В то же время ученые отметили пользу завтраков, обедов и ужинов в семейном кругу. По их мнению, это способствует формированию здоровых привычек приема пищи у детей.

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