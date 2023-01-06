Ученые предупредили об опасности горячего чая: провоцирует страшные болезни

Частое употребление слишком горячего напитка может стать причиной развития рака, а потому специалисты советуют пить чай теплым.

Турецкие ученые выяснили, что в горячем виде чай может стать причиной развития опаснейших болезней.

Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из 50 тысяч человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Именно в этих странах укоренились традиции ежедневно и помногу пить горячий чай. Но, как оказалось, эта традиция не так уж безобидна.

Специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал рассказал, что как выяснили исследователи, регулярное употребление напитка температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода. Кроме того, запивание горячего чая холодной водой может спровоцировать появление язв в пищеводе и острого гастрита, которые, в свою очередь, способствуют развитию рака.

Герал подчеркнул, что в основном к развитию рака пищевода приводят генетическая предрасположенность, но горячий чай может стать триггером для того, чтобы она перешла в активную стадию.

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