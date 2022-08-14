Эксперты предупредили об опасности употребления чая

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из 50 тысяч человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана — стран с традицией употребления горячих напитков.

Турецкие ученые предупредили об опасности употребления горячего чая. Специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал рассказал о выводах ученых: регулярное употребление напитка температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.

Об этом пишет Корреспондент.

Кроме того, запивание горячего чая холодной водой может спровоцировать появление язв в пищеводе и острого гастрита, которые, в свою очередь, способствуют развитию рака.

Герал подчеркнул, что в основном к развитию рака пищевода приводят генетическая предрасположенность, но горячий чай может стать триггером для того, чтобы она перешла в активную стадию. К триггерным факторам также относятся курение и употребление алкоголя.

В 2019 году специалисты из Американского онкологического общества сообщили, что ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90 процентов. Для этого достаточно употреблять 700 миллилитров разогретого до 60 градусов чая в день.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.