Ученые предупредили: слишком долгий сон увеличивает риск развития рака

Японские ученые выяснили, что сон более 10 часов может увеличить риск развития рака у женщин, а также риск смерти от онкологии у обоих полов

В масштабном исследовании ученые из исследовательской группы по разработке и оценке стратегий профилактики рака в Японии разбирались в связях между продолжительностью сна и заболеваемостью и смертностью от онкологии.

Об этом пишет National Library of Medicine.

В частности, анализы Японского когортного консорциума авторов научной работы свидетельствуют, что избыточный сон — около и более 10 часов, в отличие от 7-часового сна — связан с повышенной смертностью от рака как у мужчин, так и у женщин.

При этом отмечается, что у женщин в постменопаузе недостаточный или чрезмерный сон тоже связан с большей угрозой фатального исхода от рака.

Кроме того, появились доказательства того, что различные компоненты сна — продолжительность, качество, циркадные ритмы и нарушения сна — могут влиять на риск развития онкологического заболевания.

Кроме того, при определенных типах рака короткая продолжительность сна связана с повышенным риском образования полипов толстой кишки, которые могут стать раком.

У пожилых людей некоторые исследования связывают сокращение продолжительности сна с более высокой вероятностью рака желудка и обнаруживают потенциальную корреляцию с неходжкинской лимфомой, а также раком щитовидной железы, мочевого пузыря, головы и шеи.

При этом важно обратить внимание, что такие исследования далеки от окончательных.

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