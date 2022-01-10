Ученые предупреждают, что к 2050 году количество случаев деменции в мире утроится

Согласно новому исследованию, число случаев деменции во всем мире увеличится почти в три раза — до 153 миллионов в 2050 году.

В исследовании Global Burden of Disease, опубликованном в журнале The Lancet Public Health, прогнозируется рост числа случаев деменции во всех 200 исследованных странах.

По данным исследователей в области медицины, на данный момент деменция находится на седьмом месте по количеству причиненных смертей во всем мире.

Кроме того, деменция является одной из главных причин инвалидности среди пожилых людей.

Ожидается, что в ближайшем будущем больше всего от деменции пострадают страны Ближнего Востока, а также восточная часть Африки к югу от пустыни Сахары.

По приблизительным прогнозам, количество случаев деменции там к 2050 году может увеличится на 350%.

«Нам следует больше сосредоточиться на профилактике и контроле факторов риска, прежде чем они приведут к деменции. Даже скромные успехи в предотвращении деменции или замедлении ее прогрессирования принесут отличные дивиденды», — отметил один из специалистов, проводивших исследование.

По мнению специалистов, главными причинами деменции являются курение, излишний вес (ожирение), высокий уровень сахара в крови, а также недостаточно качественное образование или полное его отсутствие.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что японские ученые завершили доклинические испытания лекарства от деменции.

Новое лекарство было представлено и протестировано в виде спрея. Оно показало положительный результат в ходе доклинических испытаний на мышах.

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