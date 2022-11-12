Ученые раскрыли новую угрозу курения

Оказалось, что частицы дыма могут годами оставаться на одежде и различных поверхностях.

Ученые провели исследование и рассказали о влиянии дыма из третьих рук на человеческое здоровье.

Об этом сообщает Science Alert.

Оказалось, что частицы дыма могут месяцами и порой годами оставаться на одежде и различных поверхностях. Они активируют маркеры, которые связаны с ранней стадией активации контактного дерматита, псориаза и других заболеваний кожи.

К экспериментам привлекли 10 участников, возраст которых был от 22 до 45 лет. Каждого из них попросили носить одежду, которая подвергалась воздействию табачного дыма на протяжении 180 минут. Испытуемые также проводили по 15 минут на беговой дорожке раз в 60 минут.

Далее ученые проанализировали образцы крови и мочи участников. Оказалось, что у них повышены биомаркеры, которые указывают на окислительное повреждение ДНК. Также у них изменился уровень белков крови, что сохранялось в течение почти суток после воздействия.

Помимо этого, исследователи провели дополнительное тестирование, в рамках которого людей одели в чистую одежду, но никакие изменения зафиксированы не были. Клеточный биолог из Калифорнийского университета в Риверсайде рассказал, что ни у одного участника исследования изменилась кожа или состояние здоровья. Однако, согласно результатам исследования, есть риск развития кожных заболеваний в будущем.

По словам ученых, дальше нужно проводить больше экспериментов ради понимания, как дым из третьих рук влияет на человеческий организм.

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