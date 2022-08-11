Ученые рассказали, как кофе и чай могут защитить от инсульта и деменции

Британские исследователи выяснили, что люди старшего возраста, которые регулярно пили чай или кофе, реже сталкивались с инсультом и деменцией. Наблюдение за пожилыми людьми велось в течение 11 лет. В эксперименте участвовали как те, кто потреблял оба напитка, так и те, кто ограничивал себя в этом.

Об этом пишет grodno24.

Ученые пока не могут назвать точные механизмы влияния кофе и чая на здоровье. Но убедились, что эти напитки положительно влияют на когнитивные функции человека.

Помимо этого, группа китайских исследователей изучила информацию о пищевых привычках и состоянии здоровья более 365 тысяч добровольцев, чей возраст составлял 50-75 лет. Наблюдение за ними велось с 2010 года. До начала исследования у них не было признаков когнитивных нарушений, и они не переживали инсульт.

Все участники должны были ответить, пьют ли они чай или кофе, и как часто это происходит. За весь период наблюдения из всех добровольцев деменция была диагностирована почти у 5080 человек, а инсульт — у 10053 человек. Оказалось, что меньше всего людей с подобными проблемами со здоровьем было среди участников, которые пили 2-3 чашки кофе или 3-5 чашек чая в день. У них риск столкнуться со слабоумием были ниже на 28%, а с инсультом – на 32%.

Тем не менее специалисты отмечают, что участниками эксперимента были люди, в целом имеющие хорошее здоровье, что может немного искажать результат исследования и не может полностью применяться на все население. Кроме того не учитывался образ жизни участников и рацион их питания. Тем не менее оба напитка имеют неоспоримое положительное влияние на организм человека.

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