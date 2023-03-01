Ученые рассказали, как режим сна меняется в течение года

Недавнее исследование показало, как режим сна меняется в течение года. Ученые обнаружили, что зимой люди спят на час дольше, они также выяснили причину, почему так происходит.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, сообщает портал MedicalNewsToday.
Отмечается, что продолжительность и качество сна влияют на обмен веществ, здоровье сердца, память и иммунитет.
Существует две стадии сна:
- медленная, которая наступает сразу после засыпания и длится 90 минут;
- быстрая, продолжающаяся 10-20 минут.
Во время быстрого сна повышается температура тела и артериальное давление, тело обездвижено, глазные яблоки совершают круговые движения под закрытыми возрастами, мозг активно работает, и мы видим сны.
Как свидетельствуют данные этого исследования, в холодное время года увеличивается продолжительность быстрой стадии сна.
В исследовании приняли участие 188 участников. За ними наблюдали в течение года.
Было сделано интересное открытие:
- зимой люди спали в среднем на 1 час дольше, чем летом,
- зимой увеличивалась на 30 минут продолжительность фазы быстрого сна;
- осенью люди спали на 40 минут меньше, чем в другие времена года.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что зимой люди нуждаются во сне.
По словам ученых, в последние дни зимы – в начале весны человек может ощущать опустошение. Поэтому нужно корректировать свои привычки сна в зависимости от времени года.
Как сообщал Курсор, спать на боку, животе или опираясь на что-либо небезопасно для позвоночника, поскольку он деформируется в процессе сна.
Прежде всего, выберете подходящую по высоте подушку, чтобы при положении лежа на боку шея не изгибалась. Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией, и мышцы могли быть полностью расслаблены.
Также Курсор писал о том, почему длительный сон опасен для здоровья.