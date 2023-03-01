Ученые рассказали, как режим сна меняется в течение года

Продолжительность и качество сна влияют на обмен веществ, здоровье сердца, память и иммунитет.

Недавнее исследование показало, как режим сна меняется в течение года. Ученые обнаружили, что зимой люди спят на час дольше, они также выяснили причину, почему так происходит.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, сообщает портал MedicalNewsToday.

Отмечается, что продолжительность и качество сна влияют на обмен веществ, здоровье сердца, память и иммунитет.

Существует две стадии сна:

медленная, которая наступает сразу после засыпания и длится 90 минут;

быстрая, продолжающаяся 10-20 минут.

Во время быстрого сна повышается температура тела и артериальное давление, тело обездвижено, глазные яблоки совершают круговые движения под закрытыми возрастами, мозг активно работает, и мы видим сны.

Как свидетельствуют данные этого исследования, в холодное время года увеличивается продолжительность быстрой стадии сна.

В исследовании приняли участие 188 участников. За ними наблюдали в течение года.

Было сделано интересное открытие:

зимой люди спали в среднем на 1 час дольше, чем летом,

зимой увеличивалась на 30 минут продолжительность фазы быстрого сна;

осенью люди спали на 40 минут меньше, чем в другие времена года.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что зимой люди нуждаются во сне.

По словам ученых, в последние дни зимы – в начале весны человек может ощущать опустошение. Поэтому нужно корректировать свои привычки сна в зависимости от времени года.

Как сообщал Курсор, спать на боку, животе или опираясь на что-либо небезопасно для позвоночника, поскольку он деформируется в процессе сна.

Прежде всего, выберете подходящую по высоте подушку, чтобы при положении лежа на боку шея не изгибалась. Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией, и мышцы могли быть полностью расслаблены.

Также Курсор писал о том, почему длительный сон опасен для здоровья.