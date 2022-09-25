Ученые рассказали, как уменьшить риск рака груди

Специалисты провели исследование и установили, что определенные занятия спортом способны помочь снизить на 38% риск развития рака груди, а также рассказали о том, что повышает вероятность этой болезни.

Ученые утверждают, что ранее было известно о связи малоподвижного образа жизни, отсутствия физических нагрузок и более высокого риска рака молочной железы, но это не было доказано.

Об этом сообщает BMJ.

В рамках нового исследования эксперты воспользовались менделевской рандомизацией для оценки причинно-следственных связей между физической активностью на протяжении всего жизненного пути, временем сидения и риском рака молочной железы (в том числе, различные типы опухолей).

Они воспользовались данными 30 957 женщин европейского происхождения:

у 69 838 были опухоли, которые распространились локально (инвазивные);

у 6667 были еще не возникшие опухоли (in situ);

54 452 женщин из сравнительной группы, которые не болели раком молочной железы.

Также ученые воспользовались ранее опубликованными исследованиями, авторы которых анализировали потенциальные генетические объяснения общей склонности к физической активности, интенсивным физическим нагрузкам или времени сиденья, что измеряли наручными трекерами активности.

После этого специалисты изучили общие риски рака груди в зависимости от:

присутствия или отсутствия у женщины менопаузы;

типа рака и его стадии (размер опухоли и степень ее распространения) и степени (аномалии опухолевых клеток).

Результаты исследования указали на связь между интенсивной физической активностью в течение 3 или более дней в неделю со снижением вероятности развития рака груди на целых 38%. Сидячий образ жизни, наоборот, повышает риск возникновения этой болезни на 104%.

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