Ученые рассказали о последствиях ночного образа жизни

По словам исследователей, поддержка регулярного графика сна может помочь не только улучшить сон, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который является образованием холестериновых отложений (бляшек) на стенках артерий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Американской кардиологической ассоциацией, пишет портал Pharmacy Times.

Отмечается, что атеросклероз может приводить к сужению артерий и блокированию притока крови, кислорода и питательных веществ к телу. Кроме того, атеросклероз может привести к образованию тромбов, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Ученые провели исследование для оценки связи между режимом сна и риском развития атеросклероза. Они отобрали 2000 пациентов, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте от 45 до 84 лет.

В течение 3 лет участники носили наручные устройства для определения времени сна и бодрствования. Во время сна они измеряли продолжительность сна, общее количество времени, за которое человек полностью спит в постели, и время сна, определяемое как время, необходимо человеку, чтобы уснуть каждую ночь.

Кроме того, участники заполнили еженедельный дневник сна и приняли участие в 1-ночном домашнем исследовании сна, где исследователи измеряли дыхание пациентов, фазы сна, пробуждение после начала сна и частоту сердечных сокращений.

Артериальные бляшки измеряли по концентрации накопления кальцифицированных жировых бляшек в артериях, накопления жировых бляшек в артериях шеи, толщине комплекса сонных артерий и сужении периферических артерий.

Результаты показали, что разная продолжительность сна (более 2 часов разницы в неделю) увеличивает вероятность накопления каротидных бляшек у человека на 12% и повышает вероятность сужения периферических артерий. Кроме того, нерегулярное время сна, варьировавшееся более чем на 90 минут в неделю, увеличивало вероятность высокого уровня кальция в коронарных артериях в 1,43 раза.

Исследователи не обнаружили связи между нерегулярным временем сна и другими маркерами сердечно-сосудистых заболеваний.

На основе этих данных ученые предполагают, что взрослые должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Плохой сон был связан с сердечными заболеваниями, гипертонией, ожирением, диабетом 2 типа и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Поддержка регулярного графика сна и снижение изменчивости сна — это легко регулируемый образ жизни, который может помочь не только улучшить сон, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечают ученые.

Как сообщал Курсор, сон, который длится более 8 часов, повышает риск преждевременной смерти и сердечных приступов.

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