Ученые рассказали о влиянии музыки на лечение онкозаболеваний

Красивая мелодия или пение помогают избавиться от стресса и беспокойства.

Ученые Института рака Джованни Паоло II в Бари (Италия) наблюдали за 151 одной пациенткой. У всех был диагностирован рак молочных желез, что требовало проведения мастэктомии или удаления желез.

Об этом говорится в материале портала Медправда.

Пациенткам было предложено пройти сеанс музыкальной терапии в день мастэктомии, когда они были особенно напряжены и обеспокоены. 103 участницам специалисты предложили освоить коллективную игру на музыкальных инструментах. Остальные должны были наедине прослушать музыку.

«У тех, кто занимался музыкой в коллективе, повысилось чувство сплоченности и психосоциальной поддержки, комфорта и безопасности. У самостоятельно слушавших музыку участниц второй группы снизился уровень тревоги», — рассказала музыкальный терапевт Фульвия Лагаттолла.

По словам исследователей, музыкальная терапия может стать действенным инструментом для дополнительного лечения пациентов, особенно с такими щепетильными заболеваниями, как рак молочных желез.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали малоизвестные симптомы, которые помогут указать на рак легких. И обнаружить их можно на лице человека.

Медики объясняют, что злокачественные мутации в организме долго могут ничем себя не проявлять. Хотя уже на ранних стадиях, вмешиваясь в работу органов, рак влияет на определенный участок. Разрастаясь и проникая в соседние ткани, он вызывает сбой всего организма. Таким образом, онкология действует не спеша, а ее признаки можно перепутать с другими болезнями.

По оценкам специалистов, чем раньше обнаружат неполадки в организме, тем больше шансов у пациента на счастливый исход дела. А потому стоит обращать внимание на любые симптомы либо неприятные изменения в организме.

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