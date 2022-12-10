Специалисты рассказали, чем опасен дневной сон и почему его желательно избегать

Сон в дневное время повышает риск развития болезней сердца, уверяют ученые. Потому специалисты не советуют дремать дольше 60 минут.

Сон в течение дня не может полноценно компенсировать недосып в ночное время. Более того, он может быть очень вреден. Так, ученые установили, что дневной сон повышает риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу установили, что даже часовая дремота днем может оказаться опасной. В ходе своей работы специалисты проанализировали данные о 313 651 пациентах из более чем 20 научных работ для поиска взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что 39% респондентов часто дремали днем. Наблюдая за этим процессом и его последствиями, специалисты пришли к выводу, то дневной сон длительностью более 60 минут был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом короткий дневной сон (до 60 минут) способен улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью. Но прибегать к такому отдыху часто специалисты все равно не советуют — куда лучше наладить свой режим и полноценно отдыхать ночью.

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