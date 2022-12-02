Ученые выяснили, что переизбыток сна опаснее недосыпа

Специалисты установили, что неправильный режим сна и слишком долгий отдых увеличивают риск смерти от сердечного приступа.

Группа специалистов выяснила, что переизбыток сна представляет еще большую опасность, нежели недосып.

Результаты исследования появились на MedicalXpress.

В Колорадском университете в Боулдере группа исследователей доказала, что из-за неправильного режима сна могут развиться проблемы с сердцем. При этом проблема может коснуться даже тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Специалисты провели семилетнее исследование по изучению режима сна. Ученые рассмотрели генетические и медицинские данные 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

Оказалось, что при сне менее шести часов, люди на 20% больше подвержены риску инфаркта. При этом, если время сна увеличивалось до более чем девяти часов, вероятность сердечного приступа возрастает на 34%. Также чересчур долгий сон может привести к воспалительным процессам в организме.

Ученые посоветовали спать от шести до девяти часов. Такой режим снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%.

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