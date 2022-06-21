Ученые разработали технологию, которая может помочь пациентам с диабетом 2 типа похудеть во сне

Цель исследования — выяснить, эффективен ли сон в специальных палатках, создающих среду с низким содержанием кислорода в воздухе, для улучшения контроля уровня глюкозы в крови и влияет ли он на потерю веса.

Людям с диабетом 2 типа можно помочь похудеть во время сна с помощью нового метода лечения, который тестируют ученые.

Об этом сообщает Independent.

Исследователи из Университета Портсмута ищут добровольцев, чтобы опробовать новую систему, которая проверит, может ли вдыхание меньшего количества кислорода (гипоксия) во время сна привести к потере веса.

Предыдущие данные показали, что гипоксия может снижать аппетит и сжигать больше калорий у людей с диабетом 2 типа.

Добровольцы, которые принимают участие в испытании из своих домов, будут спать в палатке, установленной исследовательской группой, в течение двух 10-дневных периодов.

В течение одного из периодов уровень кислорода будет установлен на уровне 15%, аналогично уровням для пассажиров в самолете или для людей, живущих на большой высоте.

Для многих людей это длительное состояние, которое может негативно повлиять на их повседневную жизнь и подвергнуть их большему риску развития других серьезных осложнений со здоровьем, таких как болезни сердца или проблемы со зрением.

На протяжении всего испытания добровольцев попросят носить смарт-мониторы, вести пищевой дневник и сдавать образцы крови, мочи и стула.

Им также сделают сканирование состава тела и проверят уровень глюкозы в крови, чтобы помочь исследователям понять реакцию организма на гипоксию.