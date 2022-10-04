Ученые совершили прорыв в лечении рака – исследование

Ученые из Кембриджа нашли способ, который помогает останавливать распространение метастазов. Уже в скором времени они надеются приступить к изготовлению медпрепарата.

На протяжении десятилетий исследователи пытаются изобрести лекарство от рака, который имеет разрушительное свойство – способность распространяться по всему телу. Возможно, недавно специалисты раскрыли секрет распространения раковых метастазов в другие органы.

Об этом сообщает New Atlas.

Ученые из Кембриджа изучили клеточную структуру, известную как неселективный канал утечки натрия (NALCN). Он располагается на клеточных мембранах и осуществляет контроль процесса входа и выхода соли из клетки. Оказалось, что под контролем NALCN также находится высвобождение клеток в кровоток, где их могут поглотить другие органы.

До этого эксперты считали, что метастазы – уникальный процесс, свойственный лишь раку. Однако, выяснилось, что это не так, а рак просто пользуется функциями здоровых клеток для реализации своих «интересов». В рамках дальнейшего исследования ученые провели эксперименты на мышах, у которых они заблокировали функцию белка NALCN.

Это помогло им обнаружить, что именно белок – причина распространения метастазов рака в желудке, кишечнике и поджелудочной железе. Возможно, проведение дальнейших исследования приведет к прорыву в лечении онкологических заболеваний. Так, благодаря этому ученые смогут предотвращать развитие метастазов рака в других органах и повысить результативность лечения рака, если им не удалось избежать метастазирования.

Помимо этого, исследования выяснили, что раковые клетки пользуются функциями здоровых клеток для распространения в организме. Во время экспериментов, в ходе которых у здоровых грызунов заблокировали белок NALCN, был установлен факт перемещения клеток поджелудочной железы в почки животного. В результате они становились здоровыми клетками почек. Есть надежда, что после завершения исследований специалисты начнут изготавливать препарат для предотвращения распространения метастаз.

Также «Курсор» сообщал, что ученые из США и Израиля назвали грибок в тканях явным признаком рака.