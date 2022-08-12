Ученые установили, что полуночники чаще других людей умирают преждевременно

Люди, предпочитающие засиживаться допоздна, умирают преждевременно чаще, чем те, кто рано ложится спать и просыпается на рассвете. Об этом предупредили ученые, отметив, что график жизни часто влияет на среднюю продолжительность жизни человека.
Об этом пишет grodno24.
Ранее учёные уже доказали, что люди-«совы» чаще «жаворонков» страдают от сердечных болезней. В рамках исследования специалисты проанализировали данные около полумиллиона человек, за которыми наблюдали почти семь лет. Они выяснили, что когда «сова» пытается пойти против своей природы и соблюдает режим дня «жаворонка», это негативно сказывается на его здоровье.
Эксперты отметили, что у «сов» также чаще диагностируют диабет, чем у «жаворонков». Полуночники чаще других людей страдают от неврологических и психических болезней. Известно также, что модифицировать собственные биоритмы можно только в некоторой степени, редко кому удается из полноценной «совы» стать настоящим «жаворонком».
Специалисты рекомендуют «совам» не идти против своей природы. Если не получается жить согласно внутреннему биоритму, нужно менять место жительство с учётом разницы во времени. Иногда смена континента помогает «совам» жить по стандартным правилам — ночью спать, днём бодрствовать.
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