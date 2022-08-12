Ученые установили, что полуночники чаще других людей умирают преждевременно

Людей — «сов» в мире куда больше, чем «жаворонков», установили ученые. При этом они предупреждают, что ночная активность полуночников может стоить им здоровья.

Люди, предпочитающие засиживаться допоздна, умирают преждевременно чаще, чем те, кто рано ложится спать и просыпается на рассвете. Об этом предупредили ученые, отметив, что график жизни часто влияет на среднюю продолжительность жизни человека.

Об этом пишет grodno24.

Ранее учёные уже доказали, что люди-«совы» чаще «жаворонков» страдают от сердечных болезней. В рамках исследования специалисты проанализировали данные около полумиллиона человек, за которыми наблюдали почти семь лет. Они выяснили, что когда «сова» пытается пойти против своей природы и соблюдает режим дня «жаворонка», это негативно сказывается на его здоровье.

Эксперты отметили, что у «сов» также чаще диагностируют диабет, чем у «жаворонков». Полуночники чаще других людей страдают от неврологических и психических болезней. Известно также, что модифицировать собственные биоритмы можно только в некоторой степени, редко кому удается из полноценной «совы» стать настоящим «жаворонком».

Специалисты рекомендуют «совам» не идти против своей природы. Если не получается жить согласно внутреннему биоритму, нужно менять место жительство с учётом разницы во времени. Иногда смена континента помогает «совам» жить по стандартным правилам — ночью спать, днём бодрствовать.

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