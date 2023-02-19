Ученые установили, как пиво влияет на мозг

Частое употребление всеми любимого напитка повлечет за собой серьезные последствия для здоровья.

Пиво не является безвредным напитком, поскольку регулярное употребление алкоголя в больших и малых количествах может вызвать проблемы со здоровьем.

Об этом говорится в публикации «Мedfactor«.

В отличие от распространенного выражения о том, что «ежедневно по кружке пива проживешь сто лет счастливо», эксперты подчеркивают, что частое употребление пива может привести к разрушению головного мозга, головным болям и расстройствам желудка.

Помимо этого, пиво может обострять чувство голода, что трудно контролировать во время алкогольного опьянения. Хотя в большинстве случаев человек набирает вес не от употребления пива, а от высококалорийной пищи и жирных закусок, чрезмерное употребление пенного напитка может привести к отечности, боли в желудке и разрушению зубной эмали.

Кроме того, употребление пива в больших дозах может вызвать проблемы с лишним весом, так как жидкость задерживается в тканях из-за неправильной работы обмена веществ и почек. Таким образом, полезные свойства пива, которые ему ранее приписывали, скорее всего, являются мифом.

«Курсор» публиковал статью о том, как употребление алкоголя может повысить риск заболевания коронавирусной инфекцией. При хроническом употреблении алкоголя, иммунная система человека может быть разрушена, что может увеличить вероятность заражения острым респираторным дистресс-синдромом, если человек заразится коронавирусом. Эти выводы были сделаны на основе исследования ученых. Результаты показали, что люди, страдающие от расстройств, связанных с алкоголем, имеют более низкие показатели здоровья при Covid и подвержены более тяжелым инфекциям.