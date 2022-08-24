Ученые вывели формулу самого здорового завтрака

Более половины всех людей на планете питаются с утра неправильно. К такому выводу пришли австралийские ученные и дали несколько советов.

Ученые в очередной раз доказали, что завтрак крайне важен для здоровья и метаболизм человека. Более того, от того, как человек завтракает, зависит его тонус, настроение и работоспособность в течение всех суток.

Об этом пишет styler.

Главным условием для правильного первого приема пищи является сбалансированность. По словам ученых, завтрак должен быть очень питательным и насыщать организм полезными веществами, но в то же время он не должен перегружать и угнетать метаболические процессы в теле.

Австралийские ученые отмечают, что первоначально с утра для пробуждения организма нужно выпивать стакан теплой воды или зеленого чая без сахара. К завтраку нужно приступать через 1-2 часа после этого

Специалисты также отметили, что многие люди отказываются от завтрака, но это совершенно не идет на пользу здоровью и обменным процессам. Кроме того, неправильный завтрак или его отсутствие негативно сказываются на фигуре.

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