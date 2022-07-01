Ученые выяснили, как на организм влияет чашка кофе натощак

Ученые после многолетних исследований одного из самых популярных напитков в мире пришли к выводу, что он очень полезен для здоровья.

Ученые выяснили, какую пользу для нашего организма может принести чашка кофе по утрам. О влиянии кофе на наш организм говорится в исследовании датского ученого Кьельда Хермансена.

Об этом пишет rbc.

В частности, благодаря кофе снижается риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии. Уменьшаются шансы образования тромбов и развития инсульта.

У любителей кофе ниже риск заболеть некоторыми типами рака.

У тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет, говорит Кьельд Хермансен.

Ученые говорят, что оздоравливающий эффект имеют не более 3-4 чашек в день. Превышение этой дозы уже не здраво. С осторожностью нужно пить кофе беременным. У тех, кто страдает тревожными расстройствами, кофеин может лишь усилить тревогу.

Если вы получаете с пищей мало кальция, лучше не увлекаться напитком, так как он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.

Самого позитивного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, говорят ученые.

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