Ученые назвали признак, который указывает на приближение смерти

Исследование проводилось на протяжении трех десятилетий в Дании и Швеции. И касалось, в основном, причин смерти у женщин. В том числе ранней кончины.

Таким образом ученые выявили признак, который указывает на приближение смерти у женщин. Специалисты установили, что возрастное изменение у женщин — уменьшение роста — напрямую связано с увеличением риска смерти. Известно также, что такая смерть чаще всего наступает от сердечно-сосудистых.

Об этом пишет Страна.

Ученые исследовали группу дам, когда им было от 30 до 60 лет, и измерили рост. Спустя 10 лет они повторили процедуру. Выяснилось, что в среднем за указанный период участница опыта стала ниже на 0,8 сантиметра. При этом некоторые женщины вообще не потеряли рост, а некоторые — стали меньше на несколько сантиметров.

В течении последующих двух десятилетий научные сотрудники отследили причины смерти женщин. Из двух с половиной тысяч участниц из жизни ушли около шестисот. Из них 157 — от заболеваний сердца и сосудов.

Исследователи сделали вывод: один сантиметр потерянного роста увеличивал риск смерти 14-21%. В случае, когда женщины теряли в росте более двух сантиметров, показатели вырастали до 74-80%.

Ученые призвали взрослых женщин следить за ростом. Ученые считают, это поможет заблаговременно выявить обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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