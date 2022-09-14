Ученые выяснили, как заменители сахара разрушают здоровье

Исследователи из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) утверждают, что употребление заменителей сахара повышает риск ряда опасных болезней.

Во многих странах искусственные подсластители используют как низкокалорийную альтернативу сахару. Оказалось, что это нездоровое решение, потому что употребление подсластителей может на 9-18% повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает The BMJ.

Предыдущие исследования показывали, что искусственные подсластители и искусственно подслащенные напитки приводят к увеличению веса, высокому кровяному давлению и воспалительным процессам. Однако, было непонятно, как они связаны с различными заболеваниями, среди которых сердечно-сосудистые.

Для выяснения этого вопроса ученые проанализировали информацию о 103 388 участниках французского веб-исследования NutriNet-Sante, которое начали в 2009 году для обнаружения связей между питанием и здоровьем. 80% участников были женщинами, а их средний возраст – 42 года. Среди них 37% употребляли в разной форме подсластители.

За 10 лет экспериментов среди добровольцев зафиксировали примерно 1,5 тысячи сердечно-сосудистых проблем (в частности, ишемический приступ, инфаркт и инсульт). Среди употребляющих сахарозаменители риск развития таких состояния был на 9% выше, а цереброваскулярных болезней – на 18%. Последние, также известные как сосудистые заболевания головного мозга, являются группой болезней, проявляющихся поражением сосудов головного мозга и сосудов шеи, а также приводят к повреждению вещества головного мозга.

Любопытно, что подсластители по-разному влияли на состояние организма. Ученые утверждают, что аспартам в большей степени связан с цереброваскулярными проблемами, а сукралоза и ацесульфам – с коронарной болезнью сердца.

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