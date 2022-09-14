Ученые выяснили, как заменители сахара разрушают здоровье

Во многих странах искусственные подсластители используют как низкокалорийную альтернативу сахару. Оказалось, что это нездоровое решение, потому что употребление подсластителей может на 9-18% повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает The BMJ.
Предыдущие исследования показывали, что искусственные подсластители и искусственно подслащенные напитки приводят к увеличению веса, высокому кровяному давлению и воспалительным процессам. Однако, было непонятно, как они связаны с различными заболеваниями, среди которых сердечно-сосудистые.
Для выяснения этого вопроса ученые проанализировали информацию о 103 388 участниках французского веб-исследования NutriNet-Sante, которое начали в 2009 году для обнаружения связей между питанием и здоровьем. 80% участников были женщинами, а их средний возраст – 42 года. Среди них 37% употребляли в разной форме подсластители.
За 10 лет экспериментов среди добровольцев зафиксировали примерно 1,5 тысячи сердечно-сосудистых проблем (в частности, ишемический приступ, инфаркт и инсульт). Среди употребляющих сахарозаменители риск развития таких состояния был на 9% выше, а цереброваскулярных болезней – на 18%. Последние, также известные как сосудистые заболевания головного мозга, являются группой болезней, проявляющихся поражением сосудов головного мозга и сосудов шеи, а также приводят к повреждению вещества головного мозга.
Любопытно, что подсластители по-разному влияли на состояние организма. Ученые утверждают, что аспартам в большей степени связан с цереброваскулярными проблемами, а сукралоза и ацесульфам – с коронарной болезнью сердца.
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