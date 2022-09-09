Ученые выяснили новую причину рака молочной железы

Британские исследователи выяснили, что более высокий уровень физической активности и проведение меньше времени в сидячем положении могут снизить риск рака молочной железы.

Об этом пишет Sky News.

Существует четкая причинно-следственная связь между физическими упражнениями и снижением риска рака молочной железы, убеждены ученые. Используя в исследовании метод генетического прогнозирования под названием Менделевская рандомизация, команда экспертов из Бристольского университета, заявила, что физические упражнения снижают риск развития этого вида рака.

Для нового исследования эксперты проанализировали данные 130 957 женщин европейского происхождения, из которых 69 838 имели опухоли и группу сравнения из 54 452 женщин без рака молочной железы.

Результаты показали, что общая активность была связана с уменьшением риска рака молочной железы примерно на 40% , в то время как активная активность (три или более дней в неделю) была связана с аналогичным снижением риска рака молочной железы в пре- или перименопаузе.

В связи с этим ученые рекомендуют женщинам больше двигаться и меньше времени проводить сидя на диване или за рабочим столом. При сидячей работе стоит делать перерывы и выполнять легкие упражнения.

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