Ученые выяснили, почему спать нужно исключительно на белых простынях

Ученые нашли еще один метод, позволяющий быстрее засыпать, и суть его заключается в цвете постельного белья, которым мы застилаем кровать.

Группа ученых из США выяснила в ходе экспериментов и исследования, что качество сна человека значительно повышается, если он ложится в кровать с идеально белым постельным бельем, а комната, где он проводит ночь, чистая и уютная.

Специалисты опросили порядка 1,5 тысячи жителей Америки. Самому младшему участнику было 25 лет, а старшему 55 лет. Задачей ученых было выяснить, как запахи, стоящие в комнате, звуки, которые слышат ночью люди, цвета интерьера и визуальная картинка влияет на способность человека засыпать и проводить в этом состоянии всю ночь.

Из всех участников опроса 58% страдали бессонницей или часто просыпались во время ночного отдыха, когда остальные добровольцы легко погружались в сон и спали до самого утра. Люди, жаловавшиеся на проблемы со сном, среди причин, которые не давали им полноценно отдохнуть, называли высокую температуру воздуха в их доме, неудобную кровать или неприятную на ощупь ткань постельного белья, свет, который попадал на них с улицы, и посторонние ароматы.

Во время исследования ученые предложили участникам устранить факторы, которые лишали их хорошего сна. Результат эксперимента был неожиданным. Единственное, что повлияло на сон участников, стал цвет постельного белья. Ряд добровольцев приобрел удобные матрасы и подушки, устранил источник яркого света, избавился от мешающих спать звуков, но при этом качество ночного отдыха ничуть не улучшилось. Однако люди, которые отказались от пестрых простыней и пододеяльников в пользу спокойных цветов, стали спать значительно лучше.

Таким образом, американские эксперты выявили, что для комфортного сна, необходимо выбирать белоснежное постельное белье. При этом определенную роль играет цвета интерьера спальни. Устранить проблему с бессонницей будет легче в комнате с бледно-розовыми стенами. Однако и другие спокойны цвета помогут расслабиться уму и телу буквально за четверть часа. В то же время необходимо следить за чистотой постельного белья, а также качеством материала, из которого оно было сшито.

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