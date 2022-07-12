Ученые выявили неожиданное влияние кофе на печень

Оказывается, кофе может защитить от целого ряда болезней и проблем с печенью. Это подтвердили исследования.

Ученые выяснили, что 3-4 порции напитка ежедневно значительно уменьшают риск развития жирового заболевания печени, разных видов цирроза и иных болезней, связанных с этим органом, на 2 %. К тому же вероятность летального исхода от таких болезней у тех, кто любит кофе, снижается на 49 %.

Об этом пишет 7mednews.

В исследование приняли участие люди в возрасте от 40 до 69 лет, согласившиеся поделиться своей ДНК с целью проведения анализа, участвовать в медосмотре, сообщить информацию о своих вредных привычках и пищевом рационе. После ученые сопоставили все детали, которые влияют на здоровье, и пришли к интересным выводам.

Оказалось, что чем большее количество кофе употребляли испытуемые, тем менее они были склонны к болезням печени. Наиболее ярко это проявлялось у тех людей, которые предпочитали кофе молотый, а не растворимый.

Исследователи также отметили, что приводить в норму состояние этого важнейшего органа необходимо не только с помощью кофе, но и сокращая количество алкоголя, поддерживая нормальный вес, подключая физические упражнения и правильное питание. Однако не стоит перебарщивать с употреблением напитка, его излишек негативно отражается на других органах и системах человеческого организма.

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