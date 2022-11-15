Умершая в 100-летнем возрасте женщина стала донором органов

В Италии в возрасте 100 лет и 10 месяцев умерла женщина, печень которой пересадили другому человеку, что сделало ее самым старшим донором во всей истории.

Об этом сообщает La Repubblica.

Итальянка скончалась из-за кровоизлияния в мозг в больнице Сан-Джованни-ди-Дио во Флоренции. Медики провели вскрытие и установили, что ее печень пригодна для трансплантации, после чего родные покойной согласились пожертвовать орган.

К счастью, хирургам Центра трансплантации в Пизе удалось пересадить печень. По словам директора отделения хирургии и трансплантации печени Пизанского госпиталя Паоло Де Симоне, на международном уровне отсутствует трансплантация органов от людей старше 100 лет, лишь пересадка тканей (например, роговицы).

«На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка (пересадившая печень) находится в хорошем состоянии», – добавил он.

Прошлым рекордсменом была 97-летняя женщина, умершая в октябре прошлого года. Подобные трансплантации помогают многим пациентам обрести новую жизнь. Современная медицина позволяет с наибольшей эффективностью пользоваться любыми органами, в том числе теми, которые принадлежат очень пожилым людям.

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