Доктор назвала утренний напиток, способствующий быстрому похудению

Чтобы узнать больше о том, какой утренний напиток лучше всего употреблять для похудения, журналисты SheFinds.com поговорили с доктором Эми Ли, сертифицированным врачом в области внутренних болезней.

Если вы хотите похудеть, пришло время заменить апельсиновый, яблочный, виноградный и любые другие фруктовые соки, купленные в магазине, на свежевыжатый зеленый сок.

Доктор Эми Ли говорит, что сладкие фруктовые соки почти гарантируют увеличение веса. На самом деле, она говорит, что «обычные сладкие фруктовые соки — худшее, что вы можете пить». Во многом это связано с тем, что они «часто получаются из «концентрата», который в основном содержит сахар и подвергает вас риску увеличения веса».

Тем не менее, зеленый сок — отличная и здоровая альтернатива. «Если у вас есть выбор, лучший зеленый сок — это тот, который вы делаете сами с помощью соковыжималки», — говорит доктор Ли, отмечая, что «сок из свежих овощей и фруктов содержит гораздо больше минералов и витаминов».

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