В Италии мужчина заразился одновременно обезьяньей оспой, ВИЧ и COVID-19

В Италии врачи зафиксировали у 36-летнего пациента случай одновременного заражения обезьяньей оспой, ВИЧ и COVID-19. Оказалось, что он практиковал незащищенный секс с мужчинами.

Итальянец в июне вернулся в Испании, где пробыл 5 дней. На родине у него через 9 дней появилась повышенная усталость, температура до 39 °С, мигрени и боль в горле. Через несколько дней он сдал позитивный тест на коронавирус. Со временем он также заметил на левой руке сыпь, быстро распространяющуюся по остальным частям тела.

Об этом сообщает Journal of Infection.

Мужчина решил обратиться в службу скорой помощи сицилийской больницы Катании, откуда его направили в отделение инфекционных заболеваний. Врачи собрали необходимые анализы и диагностировали ВИЧ и обезьянью оспу. Также от заболевшего они узнали, что тот 3 года назад лечился от сифилиса.

В сентябре прошлого года ему сделали анализ на ВИЧ с отрицательным результатом. Также он имеет биполярное расстройство, с которым борется медикаментами. Как оказалось, во время поездки в Испанию мужчина занимался сексом с мужчинами без презерватива.

«Наш случай указывает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи. Поэтому полный скрининг на инфекции, передаваемые половым путем, рекомендуется делать после постановки диагноза оспы обезьян», – рассказали ученые

Пациент дважды вакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer, а последнюю дозу он сделал в декабре 2021-го. После лечения от COVID-19 и оспы мужчину выписали из больницы.

К слову, недавно ученые поделились полезными советами, которые могут помочь избежать госпитализации при заражении коронавирусом.

Также «Курсор» сообщал, что на Кипре зафиксировали новый штамм ВИЧ.

Кроме этого, в этом месяце специалисты зафиксировали первый случай передачи оспы обезьян от человека к собаке.