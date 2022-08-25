Как избежать госпитализации при заражении COVID-19 – полезные советы

Ученые провели исследование и выяснили, что благодаря регулярной физической активности можно снизить риск тяжелого течения коронавируса.

Специалисты считают, что есть связь между регулярными физическими упражнениями и:

более низким риском заражения ковидом;

тяжелым течением заболевания;

госпитализацией;

летальным исходом.

Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine.

По словам экспертов, человек может снизить вероятность возникновения многих факторов риска (например, диабета или ожирения) благодаря физической активности. У людей, регулярно ею занимающейся, наблюдаются следующие показатели:

риск инфицирования коронавирусом на 11% ниже, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни;

вероятность госпитализации – на 36%;

риск тяжелого течения болезни – на 44%

вероятность летального исхода – на 43%.

«Регулярная физическая активность, по-видимому, связана с меньшей вероятностью неблагоприятных исходов COVID-19. Наши результаты подчеркивают защитные эффекты достаточной физической активности в качестве стратегии общественного здравоохранения с потенциальными преимуществами для снижения риска тяжелого течения COVID-19», – поделились исследователи.

Эксперты изучили исследования, которые проводили с ноября 2019 года по март 2022 года. Они касались 1,8 миллиона взрослых, среди которых несколько больше женщин, имевших средний возрасти 53 года. Учитывая не самую масштабную выборку, специалисты рекомендуют осторожно подходить к интерпретации результатов метаанализа из-за ограниченности изученных данных.

«Эти результаты могут помочь врачам и лицам, определяющим политику в области здравоохранения, дать рекомендации и разработать руководства в отношении степени физической активности, которые могут помочь снизить риск неблагоприятных исходов COVID-19 как на индивидуальном, так и на популяционном уровне, особенно у пациентов с высоким риском»

Раньше «Курсор» сообщал, что американские онкологи рассказали о том, как горячий душ может помочь выявить онкологическое заболевание.

Кроме этого, ученые провели интересное исследование касаемо влияния сладкой газированной воды на мозг грызунов, употребляющих напиток 2 месяца.

Напоследок упомянем о типичном симптоме при коронавирусе, который может указывать на деменцию.