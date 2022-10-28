Медики: В преклонном возрасте нужно есть больше орехов

Грецкие орехи – самые полезные для пожилых людей. Их обязательно стоит включать в свой рацион хотя бы пару раз в неделю.

Медики рекомендуют всем пожилым людям употреблять в умеренных количествах орехи, особенно грецкие. Этот продукт обеспечивает профилактику гипертонии, способствуя снижению повышенного АД.

Об этом пишет Страна здоровья.

Калий и магний в грецких орехах улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма.

Еще одним важным свойством продукта является содержание йода – компонента, необходимого для здорового функционирования щитовидной железы. В процессе старения у людей (особенно у женщин) часто развивается гипотиреоз, характеризующийся недостаточной выработкой гормонов железы. А из-за этого могут быть разные проблемы со здоровьем.

Характерным возрастным нарушением является утрата интереса к жизни, апатия, депрессивность. Употребление грецких орехов помогает воспрепятствовать их возникновению благодаря присутствию витаминов группы В, важных для поддержания здоровья нервной системы.

Также орехи дают белок, который у пожилых людей уже с трудом усваивается из мяса, и полезны жиры омега-3.

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень воспаления, минимизируют риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, являющегося провокатором образования атеросклеротических бляшек.

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