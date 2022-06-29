В США научились использовать насекомых для диагностики рака

Ученые в будущем собираются создать устройство, которое будет находить раковые клетки так же хорошо, как особи саранчи.

Ученые из Мичиганского государственного университета в США обнаружили новый способ диагностики рака. Речь идет о саранче.

Важно, что работа их не прошла рецензирование, однако тезисы были опубликованы на сайте bioRxiv.

Отметим, что саранча – это крупный «собрат» кузнечика. У нее есть большие усики, которые насекомое использует, чтобы находить химические изменения в воздухе. И вот ученые вживили в мозг саранчи электроды, которые записывают электронные сигналы от усиков.

Для того чтобы провести эксперимент, эксперты в лабораторных условиях вырастили три типа раковых клеток, а также один образец здоровых клеток. Как оказалось, мозг насекомых по-разному реагировал на образцы.

В эксперименте приняло участие несколько особей саранчи. Для того чтобы получить четкие результаты, ученым потребовалось записать данные 40 нейронов. В дальнейшем ученые планируют создать устройство, которое можно будет использовать в реальной диагностике.

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