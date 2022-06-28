Ученые рассказали, какой витамин может снизить риск смерти на 57%

Каждый хочет провести как можно длинную и счастливую жизнь и, похоже, американские ученые нашли способ, как можно увеличить продолжительность человеческой жизни.

В исследованиях, проводившихся в восьми странах Европы и США, участвовали более 26 тысяч взрослых от 50 лет и старше. Была проведена серия исследований, в ходе которых обнаружились удивительные свойства витамина D. В частности, оказалось, что этот витамин снижает уровень риска смерти от любой медицинской причины на 57%.

Об этом сообщает Express.

Медицинский директор Healthspan Сара Брюэр заявила, что ученые изменили результаты, учитывая возраст, пол, сезон забора крови, образования, индекс массы тела (ИМТ), курение и физическую активность, сопутствующие заболевания, которые влияют на смертность (диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак).

По словам ученых, часто уровни витамина D3 различаются в зависимости от страны, пола и времени года, но связь между теми, у кого самый низкий, и теми, у кого самый высокий уровень витамина D в каждой стране, оказалась постоянной.

Ученые считают, что низкий уровень витамина D связан с уменьшением объема мозга и с повышенным риском инсульта, но, если скорректировать дефицит витамина D, то это позволит предотвратить до 17% случаев деменции.

Ученые рекомендуют потреблять минимум 10 мкг витамина D3 ежедневно, чтобы предотвратить состояния дефицита витамина D.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.

Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.