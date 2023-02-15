В США у мужчины из-за рака простаты появился ирландский акцент

У 50-летнего жителя США появился сильный ирландский акцент после того, как врачи обнаружили у него рак простаты.

Об этом сообщает BMJ Case Reports.

Следует отметить, что больной никогда не посещал Ирландию и не имел оттуда предков. Однако, что же тогда произошло?

В научном материале сказано, что мужчина неожиданно начал говорить так, словно родной язык не является для него таковым – он странно растягивал и жевал слова, путал окончания и прочее в том же духе. Медицина знает примерно о сотне таких случаев.

Обычно подобное поведение связано с нарушением в работе мозга, что в основном обусловлено опухолью. Науке известно всего о трех случаях, когда причиной так называемого Синдрома иностранного акцента (FAS) был рак.

Американец, внезапно получивший ирландский акцент, стал первым, у кого возникло такое осложнение из-за рака простаты. Ученые почти ничего не знают об этом явлении, но полагают, что это не больной начинает говорить с иностранным акцентом, а его речь меняется так, что окружающие начинают воспринимать это как изменение акцента.

К несчастью, этот 50-летний мужчина с FAS в виде ирландского акцента уже скончался. Врачи так и не смогли одолеть быстро прогрессирующую болезнь. По итогу мужчина до своих последних дней говорил как настоящий ирландец. Ниже приведен пример ирландского акцента для лучшего понимания контекста:

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