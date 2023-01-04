В Южной Корее зарегистрирована первая смерть от инфекции, поедающей мозг

Южная Корея сообщила о своем первом случае и последующей смерти от амебы, поедающей мозг, Naegleria fowleri. Пациент, который умер 21 декабря, страдал от симптомов менингита, вызванных патогеном, подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Об этом сообщают СМИ.

В заявлении KDCA говорится, что у пациента были лихорадка, головная боль, рвота, скованность шеи и потеря способности говорить, поскольку он недавно вернулся домой из четырехмесячной поездки в Таиланд.

После проведения тестов агентство подтвердило наличие N. fowleri, высокопатогенного одноклеточного организма, который может вызывать смертельный первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ) у людей. N. fowleri обычно встречается в пресной воде, включая озера, реки и горячие источники. Это единственный вид Naegleria, который заражает людей, и, хотя инфекции редки, они часто заканчиваются смертельным исходом — смертность составляет более 97%. Амеба проникает в организм через нос и попадает в мозг, где может вызвать ПАМ — инфекцию, характеризующуюся разрушением мозговой ткани, отеком мозга и, как правило, смертью.

KDCA не прокомментировало путь передачи в этом случае, но предупредило, что заражение чаще всего происходит при купании в озерах или реках и промывании носа зараженной водой.

«Чтобы предотвратить заражение свободной амебой Фаулера, будьте особенно осторожны при поездках в районы, где были зарегистрированы свободные амебы Фаулера, воздержитесь от плавания и отдыха и используйте чистую воду», — посоветовал директор KDCA Цзи Ён-ми.

Буквально в прошлом месяце сообщалось о распространении инфекций N. fowleri в США.

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