Исследователи опровергли популярный миф о человеческом мозге

В XX веке зародился миф о том, что люди унаследовали свой мозг от рептилий, но, как показывает современное исследование, это заблуждение.

В период 60-70-х годов прошлого века нейробиолог Пол Маклин заметил схожесть отдельных частей мозга млекопитающих и мозга рептилий. Это привело его к мысли, что после перемещения жизни на сушу происходило поэтапное развитие мозга наших предков.

Об этом сообщает Science Alert.

Он создал концепцию о «триедином мозге», согласно которой первый появившийся мозг был у рептилий, и он ограничивался базальными ганглиями. После этого произошло развитие лимбической системы (гиппокампа, миндалевидного тела и гапоталамуса), а затем начало третьего этапа развития. Последний предполагает изменение неокортекса у приматов.

Маклин утверждал об отдельном развитии каждого из отделов мозга и их связи с определенными функциями. К примеру, базальные ганглии имеют больше связей с первичными реакциями, среди которых инстинкты выживания. С прошлого века исследователи оживленно дискутировали касаемо теории «мозга рептилии» у человека. Предполагалось, что люди могли его унаследовать.

Однако, новое исследование ученых из Института исследований мозга имени Макса Планка развенчало этот миф. По мнению специалистов, работа мозга осуществляется не отдельными секциями, где для каждой предусмотрена отдельная роль, а является единым сложным механизмом. В этом случае нейронные сети переплетают все области и вынуждают их взаимодействовать друг с другом.

К сожалению, ученые не могли изучить мозг древних предков, но им в этом исследовании помог мозг ящерицы по названию бородатая агама (Pogona vitticeps). Они проанализировали примерно 300 тысяч клеток мозга рептилии и обнаружили более 200 разных типов нейронов. Благодаря этой информации они создали своего рода карту клеточных типов мозга этого животного и сопоставили ее с существующей картой мышей.

Результаты эксперимента показали, что рептилии и млекопитающие, несмотря на отдельное развитие на протяжении более 300 миллионов лет, имеют схожую группу типов нейронов. Однако, они не ограничивались определенной областью мозга и преимущественно находились в разных областях. Эти выводы указывают, что теория «триединого мозга» не подтверждается современными научными данными.

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