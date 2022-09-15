Важны не 10 тысяч шагов, а кое-что другое: сколько и как нужно ходить, чтобы быть здоровым

В XX веке производитель трекеров шагов заявил, что для поддержания здоровья необходимо ежедневно делать 10 000 шагов, но оказалось, что это не совсем так.

По мнению ученых, названная цифра является ничем не обоснованной. Более того, развитие ряда заболеваний предотвращает не конкретное количество шагов, а их скорость.

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые из Сиднейского университета провели исследование, длившееся более 10 лет. Количество участников превысило 78 тысяч. Эксперты хотели узнать, как связаны темп ходьбы и снижение уровня деменции, рака и сердечно-сосудистых болезней.

Изучение этой темы разделили на два этапа: в течение 2 лет исследователи изучали данные с трекеров подопытных, потом взяли 7-летний перерыв, а после повторили эксперименты. Оказалось, что минимальное количество шагов, которое якобы необходимо делать каждый день, как и их минимальный темп – выдумка.

На самом деле, чем больше человек будет двигаться, тем лучше станет его здоровье – на каждые 2000 шагов риск ранней смерти снижается примерно на 11%. «Золотой эталон», который может помочь снизить риск деменции вдвое – 9,8 тысяч шагов ежедневно. Оптимальный темп передвижения для снижения вероятности слабоумия – 112 шагов в минуту в течение 30 минут. Необязательно двигаться так полчаса без остановки, можно дозировать нагрузки.

Также есть неплохие новости для поклонников медленного темпа передвижения – даже такая ходьба улучшает состояние мозга, но все же быстрый темп более эффективно улучшает состояние здоровья. В частности, если всего 30 минут в день уделять быстрой ходьбе, то можно предупредить развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

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