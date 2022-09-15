Важны не 10 тысяч шагов, а кое-что другое: сколько и как нужно ходить, чтобы быть здоровым

По мнению ученых, названная цифра является ничем не обоснованной. Более того, развитие ряда заболеваний предотвращает не конкретное количество шагов, а их скорость.
Об этом сообщает Science Alert.
Ученые из Сиднейского университета провели исследование, длившееся более 10 лет. Количество участников превысило 78 тысяч. Эксперты хотели узнать, как связаны темп ходьбы и снижение уровня деменции, рака и сердечно-сосудистых болезней.
Изучение этой темы разделили на два этапа: в течение 2 лет исследователи изучали данные с трекеров подопытных, потом взяли 7-летний перерыв, а после повторили эксперименты. Оказалось, что минимальное количество шагов, которое якобы необходимо делать каждый день, как и их минимальный темп – выдумка.
На самом деле, чем больше человек будет двигаться, тем лучше станет его здоровье – на каждые 2000 шагов риск ранней смерти снижается примерно на 11%. «Золотой эталон», который может помочь снизить риск деменции вдвое – 9,8 тысяч шагов ежедневно. Оптимальный темп передвижения для снижения вероятности слабоумия – 112 шагов в минуту в течение 30 минут. Необязательно двигаться так полчаса без остановки, можно дозировать нагрузки.
Также есть неплохие новости для поклонников медленного темпа передвижения – даже такая ходьба улучшает состояние мозга, но все же быстрый темп более эффективно улучшает состояние здоровья. В частности, если всего 30 минут в день уделять быстрой ходьбе, то можно предупредить развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
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