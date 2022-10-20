Врач назвал напиток, который вызывает быстрое ожирение области живота

Если вы намерены похудеть, исключите из своего рациона спиртное. Алкоголь – это именно тот напиток, употребление которого способствует быстрому отложению жира.

Спиртное вызывает быстрое ожирение, но вовсе не из-за его высокой калорийности, говорит диетолог Елена Соломатина. Это происходит из-за способности алкогольных напитков провоцировать повышение уровня инсулина в организме. Этот гормон, кроме того, что он помогает утилизировать излишнюю глюкозу, также способен стимулировать производство жировой ткани.

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По словам специалиста, алкоголь вызывает интенсивную выработку инсулина, тем самым способствуя отложению жиров. Поэтому пить спиртное, даже в минимальном количестве, точно не стоит, если вы намерены похудеть, подчеркнула медик. Всем остальным стоит употреблять такие напитки очень осторожно и дозировано, желательно не чаще одного раза в неделю.

Соломатина заметила: хотя, например, пиво и сок могут иметь одинаковую калорийность, их усвоение сопровождается разными реакциями. От алкогольного напитки происходит резкий скачок уровня глюкозы, а сок организм воспринимает как пищу и просто начинает «работать» над его перевариванием.

Врач добавила, что алкогольные напитки из-за своего влияния на печень замедляют пищеварительный процесс и мешают усвоению питательных веществ. Это усугубляет метаболизм и дополнительно способствует быстрому ожирению живота.

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