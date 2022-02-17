Врач назвала лучшие продукты для укрепления суставов

Специальной диеты для здоровья суставов не существует, однако есть ряд продуктов, которые оказывают благотворное воздействие на их состояние.

Ревматолог Асия Зелендинова назвала продукты, которые улучшают состояние суставов.

Об этом пишет Change.

Рыба. Лосось, тунец, сардины, сельдь, скумбрия, осётр, стерлядь. Содержат омега-3 жирные кислоты, витамины А и️ D, фосфор, кальций, селен, йод.

Исследование 2004 года почти 800 женщин в постменопаузе показало, что участницы, употреблявшие большее количество омега — 3 имели более низкие острофазовые показатели СРБ, ИЛ6, а также испытывали меньше боли и скованности в суставах. Продукт можно употреблять каждый день.

Орехи и семена — кедровый, миндаль, фисташки. Польза: витамин Е, кальций, магний, железо, калий.

Исследование 2011 года подтвердило, что за 15-летний период у мужчин и женщин, на регулярной основе ввели в свой рацион орехи, риск аутоиммунных воспалений был ниже на 51%. Можно употреблять в количестве одной неполной горсти в день.

Фрукты, ягоды и овощи, сырая листовая зелень — малина, смородина, крыжовник, черника, голубика, брусника, апельсин, лайм, грейпфрут. Польза: антиоксиданты, витамин С.

Разнообразие овощей и фруктов в рационе поможет очистить организм от повреждающих клетки свободных радикалов. Также некоторые представители растительной пищи обладают противовоспалительным действием, и витамином С, который необходимый для связочного аппарата. Употреблять следует большую тарелку в день.⠀

Масло — оливковое масло первого холодного отжима, масло грецкого ореха. Это олеокантал, омега- 3.

Обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ферментов ЦОГ, снижает чувствительность к боли. Употреблять 2-3 столовые ложки в сутки.

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