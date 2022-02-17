Врач назвала лучшие продукты для укрепления суставов

Ревматолог Асия Зелендинова назвала продукты, которые улучшают состояние суставов.
Об этом пишет Change.
Рыба. Лосось, тунец, сардины, сельдь, скумбрия, осётр, стерлядь. Содержат омега-3 жирные кислоты, витамины А и️ D, фосфор, кальций, селен, йод.
Исследование 2004 года почти 800 женщин в постменопаузе показало, что участницы, употреблявшие большее количество омега — 3 имели более низкие острофазовые показатели СРБ, ИЛ6, а также испытывали меньше боли и скованности в суставах. Продукт можно употреблять каждый день.
Орехи и семена — кедровый, миндаль, фисташки. Польза: витамин Е, кальций, магний, железо, калий.
Исследование 2011 года подтвердило, что за 15-летний период у мужчин и женщин, на регулярной основе ввели в свой рацион орехи, риск аутоиммунных воспалений был ниже на 51%. Можно употреблять в количестве одной неполной горсти в день.
Фрукты, ягоды и овощи, сырая листовая зелень — малина, смородина, крыжовник, черника, голубика, брусника, апельсин, лайм, грейпфрут. Польза: антиоксиданты, витамин С.
Разнообразие овощей и фруктов в рационе поможет очистить организм от повреждающих клетки свободных радикалов. Также некоторые представители растительной пищи обладают противовоспалительным действием, и витамином С, который необходимый для связочного аппарата. Употреблять следует большую тарелку в день.⠀
Масло — оливковое масло первого холодного отжима, масло грецкого ореха. Это олеокантал, омега- 3.
Обладает противовоспалительным эффектом, подавляет активность ферментов ЦОГ, снижает чувствительность к боли. Употреблять 2-3 столовые ложки в сутки.
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