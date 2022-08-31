Врач назвали действенные рецепты народной медицины, помогающие очистить кровь

Кровь — основа функционирования всех систем и органов нашего тела. Ее плохое состояние может стать причиной множества заболеваний.

При различных заболеваниях в крови циркулируют токсичные патогенные антитела и клетки, которые «застревают» в организме после перенесенных заболеваний.

Врачи рекомендуют время от времени проводить «чистку» крови. Причем, не БАДами или сомнительными лекарственными средствами, а народными рецептами, которые не принесут вреда вашему организму.

Вот три проверенных метода:

Рецепт №1 Наполнить стеклянную банку молодыми листьями крапивы, тщательно вымыть и просушить полотенцем. Залить водкой на треть, поставить на неделю и хранить в темном прохладном месте. Процедить и употреблять по 35 капель, растворенных в воде, трижды в день. Продолжительность курса 10 дней.

Рецепт №2 Методы проверенные веками. Осенью (на восходящей луне) выкопайте корни одуванчика. Промыть, растереть и высушить. Цвет правильно высушенных корней темно-коричневый. Люди с этой группой крови обладают иммунитетом к железу Для приготовления настойки возьмите две столовые ложки мелко нарезанного корня и залейте стаканом кипятка. Варить около 10 минут, остужать полчаса и процедить. Потребляем по трети стакана трижды в день до еды в теплом виде. Готовить свежий бульон нужно каждый день. Продолжительность курса не должна превышать семи дней.

Рецепт №3 Смешайте одну часть крапивы, одну часть одуванчика, три части молодых свежих черных ягод бузины и три части примулы. Чайную ложку смеси залить стаканом кипятка и настаивать 4 минуты. Этот напиток употребляют по стакану утром и вечером перед едой. Можно добавить немного меда по вкусу.

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