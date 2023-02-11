Врач пояснил, почему у молодых людей появляются седые волосы

Седина волнует как женщин, так и мужчин. Прежде всего — это не очень эстетично, но хуже всего, что это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Статистика утверждает, что каждый третий человек на планете в возрасте 50 лет обнаруживает у себя седые волосы. Каждый четвертый седеет в 30-40 лет. Но бывают и те, кто обнаруживает седые волосы уже в 20 лет. И это очень сильно пугает молодых людей.

О причинах ранних седых волос сообщает internetua.com.

Самой главной причиной возникновения седых волосы является наследственность. Если кто-то из родителей рано поседел, такое же может произойти и детьми. В этом случае не стоит искать причин для самокопания. Лучше всего принять себя и подчеркнуть свою особенность, тем более сейчас очень много техник окрашивания, которые смогут выгодно преобразить седину.

Однако седина может быть спровоцирована сильными стрессами, которые регулярно испытывает человек. К счастью, это явление можно и предотвратить. Самый простой способ, но и самый тяжелый – не нервничать. Также важно принимать поливитамины, особенно витамин В12, фолиевая кислота, железо, цинк и витамин D3. Эти микроэлементы способствуют нормальной выработке гормона меламина, благодаря которому наши волосы имеют цвет. Дефицит полезных веществ очень часто вызывает депигментацию волос, отмечает медик.

Еще важно разнообразить свое питание. Следует включить в рацион грецкие орехи, нежирное мясо, темный шоколад, авокадо, цельные зерна, свежие фрукты. Все они богаты именно на микроэлементы, которые и обеспечивают молодым людям красивый цвет волос.

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