Врач рассказал, чем категорически нельзя завтракать

Медик и диетолог Ирина Потянова сообщила, что если утром есть только углеводы в виде каш, этот грозит ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Если вы хотите сохранить здоровье — забудьте о такой еде.

Об этом пишет издание Ukrhealth.

Если на завтрак вы едите мягкие каши, мюсли, булочки, сладости в вашем организме вырабатывается гормон инсулин, который сокращает концентрацию глюкозы и приводит к опасным состояниям.

К тому же, после употребления сладкого или мучного вы быстро захотите снова есть. Начинаются своеобразные «качели», уровень глюкозы и инсулина вновь подскакивает. Такие состояния приводят к зависимости от углеводов, если вы их не получаете, вам становится плохо.

Ирина Потянова отмечает, что такие колебания становятся огромной нагрузкой на поджелудочную железу, запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Врач рекомендует употреблять на завтрак белки, жиры и углеводы. В таком случае вы почувствуете сытость и вас не будет клонить в сон. Если после завтрака вы хотите спать, это признак того, что вы переедаете углеводов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.