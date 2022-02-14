Врач рассказал, чем отличается головная боль от мигрени

Доктор Евгений Комаровский считает, что мигрень отличается от головной боли тем, что она не объясняется никаким другим заболеванием или травмой.

Мигрень — это особый тип головной боли с пятью специфическими признаками. Так сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Боль возвращается внезапно. Головная боль в основном пароксизмальная, приступы длятся от четырех до 72 часов. Боль сильная, обычно односторонняя, быстро усиливается при физическом движении», — пояснил врач.

В то же время он сообщил, что боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям (яркий свет, запахи и т.д.). Кроме того, по словам Комаровского, люди с мигренью могут испытывать тошноту и рвоту.

«И, наконец, признак — первичная головная боль», — сказал врач, пояснив, что такие головные боли не вызываются никаким другим заболеванием или травмой.

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